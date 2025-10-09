JPMorgan чекає зростання світового попиту на долари на $1,4 трлн через стейблкоїни

Популярність стейблкоїнів — криптовалют, прив'язаних головним чином до долара США — може створити додатковий попит на долари у розмірі близько $1,4 трлн до 2027 року, вважають аналітики JPMorgan.

Що кажуть аналітики

На думку експертів, повсюдне поширення стейблкоїнів може перервати тренд на дедоларизацію і, навпаки, зміцнити роль американської валюти у світовій фінансовій сфері.

JPMorgan оцінює поточний обсяг ринку стейблкоїнів у $260 млрд. Цей показник, за їх прогнозами, може досягти $2 трлн до 2027 року. При цьому близько 99% усіх стейблкоїнів прив'язані до долара США за курсом 1:1.

«Ми поки не знаємо, чи реалізується такий оптимістичний сценарій зростання, але якщо це станеться, то приплив коштів у доларові активи, пов'язаний зі стейблкоїнами, може виявитися суттєвим», — пишуть аналітики.