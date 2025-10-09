Multi від Мінфін
9 жовтня 2025, 12:24

Витрати американців на Хелловін в 2025 році досягнуть рекордних $13,1 млрд

Витрати американців на святкування Хелловіна, що відзначається 31 жовтня, зростуть до історичного максимуму, показало опитування Національної федерації роздрібної торгівлі (NRF).

Витрати американців на святкування Хеллоуїна, що відзначається 31 жовтня, зростуть до історичного максимуму, показало опитування Національної федерації роздрібної торгівлі (NRF).

Витрати американців на святкування Хелловіна

Очікується, що у 2025 році сумарний обсяг витрат становитиме $13,1 млрд проти $11,6 млрд у 2024 році. Попередній рекорд $12,2 млрд був зафіксований у 2023 році.

Взяти участь у святкуванні Хелловін планують 73% опитаних порівняно з 72% роком раніше. При цьому 79% очікують підвищення цін порівняно з торішніми рівнями через введені США імпортні мита.

Серед основних святкових заходів — роздача солодощів (66%), перевдягання у костюми (51%) та прикраса будинку чи двору (51%). Також американці планують вирізати гарбуз (46%), влаштувати чи відвідати вечірку (32%), відвідати будинок із привидами (24%) або вбрати своїх вихованців (23%).

Споживачі кажуть, що в середньому планують витратити на свято 114,45 долара, що також стане максимумом. Минулого року витрати становили $103,63 на особу, у 2023 році було встановлено попередній рекорд у $108,24, йдеться у повідомленні NRF.

Значна частка витрат припаде на традиційні костюми, причому дорослі збираються витратити на вбрання для себе більше, ніж на вбрання для дітей: $2 млрд проти $1,4 млрд (2024 року ці показники становили $1,8 млрд і $1,3 млрд відповідно). Ще приблизно $0,86 млрд американці готові викласти за костюми для домашніх вихованців (торік $0,7 млрд).

Лідерство серед костюмів для дорослих, як і раніше, утримують відьми (5,6 млн осіб) і вампіри (2,7 млн), далі йдуть пірати (1,6 млн). Переодягнутися в Бетменів або котів планують по 1,6 млн осіб.

Уподобання багатьох дітей, як і минулого року, схиляються на користь наряду Спайдермена (2,3 млн осіб). Також популярними є костюми принцес (1,9 млн), відьом (1,7 млн), привидів (1,6 млн).

Домашнім тваринам із найбільшою ймовірністю доведеться приміряти костюми гарбуза (9,8%), хот-догу (5,4%), джмелю (4%), привидів (3,1%) або супергерою (3,1%).

Цукерки, які роздають дітям на Хелловін, цього року коштуватимуть американцям $3,9 млрд. Ще $4,2 млрд піде на прикрасу будинків до свята, а витрати на купівлю листівок оцінюються в $0,7 млрд.

В опитуванні, яке проводилося NRF на початку вересня, взяли участь понад 8 тисяч американців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
