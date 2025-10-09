Витрати американців на Хелловін в 2025 році досягнуть рекордних $13,1 млрд

Витрати американців на святкування Хелловіна, що відзначається 31 жовтня, зростуть до історичного максимуму, показало опитування Національної федерації роздрібної торгівлі (NRF).

Витрати американців на святкування Хелловіна

Очікується, що у 2025 році сумарний обсяг витрат становитиме $13,1 млрд проти $11,6 млрд у 2024 році. Попередній рекорд $12,2 млрд був зафіксований у 2023 році.

Взяти участь у святкуванні Хелловін планують 73% опитаних порівняно з 72% роком раніше. При цьому 79% очікують підвищення цін порівняно з торішніми рівнями через введені США імпортні мита.

Серед основних святкових заходів — роздача солодощів (66%), перевдягання у костюми (51%) та прикраса будинку чи двору (51%). Також американці планують вирізати гарбуз (46%), влаштувати чи відвідати вечірку (32%), відвідати будинок із привидами (24%) або вбрати своїх вихованців (23%).

Споживачі кажуть, що в середньому планують витратити на свято 114,45 долара, що також стане максимумом. Минулого року витрати становили $103,63 на особу, у 2023 році було встановлено попередній рекорд у $108,24, йдеться у повідомленні NRF.

Значна частка витрат припаде на традиційні костюми, причому дорослі збираються витратити на вбрання для себе більше, ніж на вбрання для дітей: $2 млрд проти $1,4 млрд (2024 року ці показники становили $1,8 млрд і $1,3 млрд відповідно). Ще приблизно $0,86 млрд американці готові викласти за костюми для домашніх вихованців (торік $0,7 млрд).

Лідерство серед костюмів для дорослих, як і раніше, утримують відьми (5,6 млн осіб) і вампіри (2,7 млн), далі йдуть пірати (1,6 млн). Переодягнутися в Бетменів або котів планують по 1,6 млн осіб.

Уподобання багатьох дітей, як і минулого року, схиляються на користь наряду Спайдермена (2,3 млн осіб). Також популярними є костюми принцес (1,9 млн), відьом (1,7 млн), привидів (1,6 млн).

Домашнім тваринам із найбільшою ймовірністю доведеться приміряти костюми гарбуза (9,8%), хот-догу (5,4%), джмелю (4%), привидів (3,1%) або супергерою (3,1%).

Цукерки, які роздають дітям на Хелловін, цього року коштуватимуть американцям $3,9 млрд. Ще $4,2 млрд піде на прикрасу будинків до свята, а витрати на купівлю листівок оцінюються в $0,7 млрд.

В опитуванні, яке проводилося NRF на початку вересня, взяли участь понад 8 тисяч американців.