Українці зможуть бронювати номерні знаки за авто в «Дії»

Кабмін дозволив запуск нових водійських послуг у «Дії». Українці зможуть бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінцифри.

Що відомо

Зазначається, що послуга дасть змогу через «Дію» залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

«Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в «цифрі», — повідомили у відомстві.

Що ще стане доступним для водіїв у «Дії»