Кабмін дозволив запуск нових водійських послуг у «Дії». Українці зможуть бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінцифри.
9 жовтня 2025, 9:58
Українці зможуть бронювати номерні знаки за авто в «Дії»
Що відомо
Зазначається, що послуга дасть змогу через «Дію» залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.
«Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в «цифрі», — повідомили у відомстві.
Що ще стане доступним для водіїв у «Дії»
- перегляд збережених номерних знаків, заміна їх способу зберігання та продовження терміну;
- бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого «запасу» для нового авто.
