Курси долара та євро зросли у середу, 8 жовтня на українському міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
8 жовтня 2025, 17:24
Євро та долар додали на міжбанку у середу
|
Відкриття 8 жовтня
|
Закриття 8 жовтня
|
Зміни
|
41,31/41,33
|
41,47/41,50
|
16/17
|
47,99/48,01
|
48,25/48,28
|
26/27
Середній курс у банках: 41,15−41,55 грн/долар, 48,95−48,50 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,37−41,47, євро — 48,40−48,60 грн.
Джерело: Мінфін
