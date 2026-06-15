Через атаку по Україні пасажирам доведеться чекати: затримуються багато потягів

Через пошкодження залізничної інфраструктури та необхідність евакуаційних зупинок для пасажирів низка поїздів далекого сполучення курсує із запізненням. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Напрямки з найбільшим відхиленням від графіка

Залізничний рух між ключовими містами збережено, зокрема рейси до Дніпра та у зворотному напрямку виконуються за планом. Проте пасажирам слід підготуватися до додаткового часу в дорозі на окремих популярних маршрутах.

Найбільші затримки зафіксовані на таких рейсах:

№ 53/54 Одеса — Дніпро запізнюється на 3.5 години;

№ 39/40 Запоріжжя — Солотвино затримується на 3.4 години;

№ 75/76 Кривий Ріг — Київ;

№ 21/22 Харків — Львів;

№ 65/66 Київ — Суми та № 45/46 Харків — Ужгород відхилилися від графіка на 3.3 години;

№ 21/22 Львів — Харків прибуде пізніше на 3.15 години, а № 7/8 Одеса — Харків — на 3 години.

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Заходи для стабілізації залізничного сполучення

Наразі ремонтні бригади залізничників ліквідовують наслідки пошкоджень колій та енергетичної мережі. Для відновлення стабільного руху задіюють допоміжні локомотиви та оперативно змінюють схеми руху на найбільш критичних ділянках колії.

Актуальний час запізнення поїздів радять відстежувати на спеціалізованому порталі залізничного перевізника, проте пасажирам рекомендують додатково орієнтуватися на оголошення безпосередньо на вокзалах і всередині вагонів.

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