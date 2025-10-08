Національний банк України заявив про намір відстоювати у суді правомірність накладеного на АТ «Банк Альянс» штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку. Про це інформує пресслужба НБУ.
НБУ судитиметься з банком «Альянс» через штраф за порушення фінмоніторингу
У чому справа
У листопаді 2024 року Нацбанк наклав на банк «Альянс» штраф у розмірі 15,05 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації злочинних доходів.
Банк отримав санкцію через:
- неналежне проведення посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком;
- недостатній контроль за фінансовими операціями та діяльністю існуючих клієнтів, включно з перевіркою джерел коштів;
- порушення принципу ризик-орієнтованого підходу у власній діяльності;
- надання Національному банку недостовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду та перевірки виконання законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Таким чином, штраф став результатом системних порушень банком вимог фінансового контролю та процедур боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму.
