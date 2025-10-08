Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 13:02

Чи замерзнемо ми взимку: чому влада наближає такий сценарій

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів. Це рішення має суттєво зберегти кошти українців, але може призвести і до негативних наслідків. Яких саме, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Чи замерзнемо ми всі взимку? Росіяни дуже стараються. Нам би цього не хотілось. І логічно робити такі кроки, які віддаляють нас від цього сценарію. А не наближають. Натомість…

Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною. Що сталось? Росіяни весь рік бʼють по газовій інфраструктурі. Особливо активно останнім часом. Це не могло не минути без наслідків.

Як результат, газу власного видобутку не вистачить. Причому не вистачить сильно. Запасу у сховищах не вистачить, щоб цей дефіцит компенсувати. Тут скажімо «щире дякую» пану Чернишову (голова правління НАК «Нафтогаз України») і Ко, що рік тому показував прекрасні фінансові результати Нафтогазу, продаючи газ, який продавати не можна. В результаті активної закачки цього року (і активного залучення грошей партнерів під це) вдалося відновити певний рівень. Але не більше.

Отже, в країні стараннями росіян буде дефіцит газу. Щось нагадує? Так, 2022 рік і активні удари росіян по запасах бензину. Черги, дефіцит. Оце все. До речі, тоді також у кризу входили із фіксованою ціною бензину. І поки це неподобство не скасували, шалений дефіцит лишився. Тобто є досвід, як робити не треба. Але ми вперто повторюємо помилки.

Як вдалося подолати бензинову кризу у 2022 році? Ринок. Ціна стала ринковою і люди, що хотіли заробити гроші, завезли в країну достатньо бензину. Так, ціна виросла. Але люди продовжували купляти, незважаючи на «зубожіння». Країна поїхала.

Увага, питання. Чому з газом має бути інакше? А якщо закони ринку скрізь однакові, то чи не варто було б до них дослухатися. І витрачати гроші на субсидії для тих, хто дійсно не може заплатити. Замість того, щоб робити газ дешевим для всіх.

Знов буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знов згадаємо «справу Фірташа», коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не буде сприяти ощадливому споживанню. А отже буде посилювати дефіцит.

Отже, це рішення призведе до:

  • посилення дефіциту
  • зростанню корупційних ризиків
  • більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо $1−2 млрд гранту від норвежців. Але мріяти можна)

І знов ці кляті популярні рішення замість правильних. Знов цей привид виборів, до яких як до неба рачки.

І якби питання було тільки в затратах. Можна сказати, що за все заплатить Європа. Чи заплатить чи ні питання відкрите, але сказати то можна. А поки махнути рукою і закрити очі, не дивлячись у сторону фінансів Нафтогаза, який буде купляти дорого і продавати дешево. Типу якось потім саме розсосеться.

Але дефіцит газу взимку на тлі проблем, як мінімум регіональних, з електрикою, це не дуже приємна історія. І популізм замість ринкових механізмів посилює цей дефіцит. Спитайте зараз у росіян, нам же всім подобаються відосики з чергами на росії за бензином, правда?

То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу. Чи хочемо бути в теплі і мати цей газ?

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір Фурса Сергій
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 жовтня 2025, 13:34
#
Не хватало еще и этого «эксперта»!!!
Редакция!!! Давайте сразу сюда тащите все прокремлевские «телеги»!!!
Напоминаю, статья этого «банкира» —
От наших атак на российские НПЗ на самом деле было больше вреда, чем пользы. Вот почему
(Сергей Фурса инвестбанкир, заместитель директора Dragon Capital)
https://www.liga.net/all/opinion/ot-nashih-atak-na-rossiyskie-npz-na-samom-dele-bylo-bolshe-vreda-chem-polzy-vot-pochemu

Сразу ясно кто стал хозяином «минфина»!!!
+
0
yago
yago
8 жовтня 2025, 13:53
#
Можливо ви в чомусь праві, але середній клас теж рахує свої гроші, і купувати газ втридорога він не захоче. Звісно правильно мати субсидії та ринкові ціни. Хоча ринковими цінами деякі банкіри можуть маніпулювати, підвищуючи їх та створюючи штучні дефіцити , все заради прибутку. Ідеальних рішень не існує
+
0
zephyr
zephyr
8 жовтня 2025, 14:51
#
Что не учтено: курс будет таки рыночным, но не для всех, вернее платить будет бизнес и промышленность. Чтобы «зафиксировать» ценник на газ и соответственно на электроэнергию- МСБ и промышленность получила отличные ценники, которые заняли первое место в Европе- перемога жеж. Тут будет тоже самое, но на корж размажут еще и грузоперевозки УЗ. Популизм и «жалко бабушек" — именно то, что разрушает Украину, не меньше русни
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 жовтня 2025, 14:52
#
Если уважаемые местные эксперты хотят поговорить о цене на газ (природный для бытовых потребителей).
То начинать надо не с цены на этот товар, а говорить о самом товаре!
На протяжении уже более 30 лет, Украина как государство (наверно единственное в мире) не имеет национального сертификата качества …газ природный для бытовых потребителей…
Вся эта «веселая компания» вращается вокруг -
ГОСТ 5542−87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения

Многие «эксперты» рассуждающие на финансовые темы. по факту не имеют своего жилья 9не говоря о своем доме) и даже не представляют суть самой проблемы!
Ну, а «хитрые» политики . эксперты и всякого рода «балаболы» (не безвозмездно) подыгрывают и «нафтогазу» и частным «операторам» уводя внимание потребителей в плоскость ОБЬЕМА газа, а не КАЧЕСТВА. Не говоря о самих счетчиках ! Самый распространенные это «мембранные» счетчики класса «дж — 4» которые по нормам «нафтагаза» устанавливаются на улице (частный дом). Читаем характеристики — температура — … -25, +55 погрешность до 3.5%… И это при том, что «считать» он будет природный газ. у которого есть (заданный) уровень влажности.
Так что все разговоры о «цене» это пустая «баляляйка» если нет сертификата качества на этот продукт!
+
0
zephyr
zephyr
8 жовтня 2025, 15:36
#
Там даже важнее- калорийность. В 2012 так смог отсудить у Киевгаза деньги для КГ. Просто снижают калорийность, и «настоящего» газа меньше в составе. Поэтому, в ЕС и считают всё в квтч, там хоть пердячий пар подавать будут, платить будешь именно за калорийность.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 жовтня 2025, 15:42
#
Я тоже судился с «облгазом» в 2013 году…И дошло и до «забора «газа и анализа калорийности и до всех показателей по влажности. И закончилось те что вызвали представителя «Нафтогаза» и по факту …иск отклонен так как не существует национального сертификата и соответственно смой судебной методики для судебной экспертизы. Ну, а по счетчику (хотел поставить свой) однозначно только тот который сертифицирован (тогда) «котлонадзором» и который есть в реестре МинЭнерго.и «Нафтагаза».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
