У середу, 8 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі, а у продажу додав 2 копійки. Євро у покупці втратило 12 копійок, а у продажу 14 копійок.
8 жовтня 2025, 10:57
Курс валют у вівторок: банки, обмінники та міжбанк
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 1 копійку, а у продажу 3 копійки. Євро у купівлі втратило 18 копійок, а у продажу 8 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,52 грн. Євро купують за 47,92 грн, а продають за 48,55 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,24−41,35, євро — 48,30−48,57 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,31−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,99−48,01 грн/євро.
Джерело: Мінфін
