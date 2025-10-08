Курс валют у вівторок: банки, обмінники та міжбанк

У середу, 8 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі, а у продажу додав 2 копійки. Євро у покупці втратило 12 копійок, а у продажу 14 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 1 копійку, а у продажу 3 копійки. Євро у купівлі втратило 18 копійок, а у продажу 8 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,52 грн. Євро купують за 47,92 грн, а продають за 48,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,24−41,35, євро — 48,30−48,57 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,31−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,99−48,01 грн/євро.

