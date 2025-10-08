Цінні папери: ідеальний початок інвестиційного шляху з InvestMarket від «Мінфін»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2025, 10:00

Цінні папери: ідеальний початок інвестиційного шляху з InvestMarket від «Мінфін»

Багато людей чули слово «цінні папери», але для більшості це звучить складно і трохи лякає. Насправді ж цей інструмент може бути доступним навіть для новачків, які лише роблять перші кроки в інвестуванні.

Головна тема — «Ukraine 2.0: The Power of People», яка підкреслює: відновлення та модернізація України в умовах війни та глобальних змін залежать від рішень і дій людей — у бізнесі, державі, освіті та на виробництві.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» зібрані проєкти, що пропонують інвестиції в цінні папери, серед яких корпоративні облігації, сертифікати на нерухомість тощо. Розглянемо кожен інвестпроєкт детальніше.

Фонд Inzhur REIT

Це пайовий інвестиційний фонд у сфері комерційної нерухомості. Учасники фонду стають співвласниками землі та будівель, які компанія здає в оренду. Тобто не потрібно купувати квартиру чи офіс напряму — достатньо придбати сертифікат фонду.

Станом на вересень 2025 року Inzhur REIT об'єднує понад 11 тисяч інвесторів, має активи на суму 2,93 млрд грн і володіє 14 об'єктами. Прибуток формується завдяки щомісячним дивідендам з оренди та зростанню вартості об'єктів (капіталізація).

Орієнтовна дохідність фонду становить 9,5% у доларах США. Мінімальний поріг входу — лише 10 гривень.

Фонд Inzhur Energy

Inzhur Energy працює у сфері відновлюваної енергетики. Фонд інвестує у будівництво першої народної газопоршневої електростанції в Україні потужністю 34 МВт, яка реалізується за контрактом із НЕК «Укренерго».

Його мета — одночасно підтримати енергонезалежність України та створити можливості для інвесторів. Станом на вересень 2025 року у фонді вже 4 885 співвласників та активи понад 683 млн грн.

Inzhur Energy працює за моделлю капіталізації: кошти від продажу електроенергії спрямовуються на розвиток нових станцій, а дохід інвестори отримують під час щорічної переоцінки сертифікатів.

Очікувана дохідність — 15% у доларах на рік (≈75% за 5 років). Мінімальний поріг інвестицій — від ₴6 000.

Корпоративні облігації NovaPay

NovaPay стала першою приватною компанією в Україні, яка випустила облігації під час війни. Мінімальна сума інвестицій від 1000 грн.

Умови прості: інвестор обирає суму та строк (від 1 до 12 місяців), а відсоткова ставка становить до 19% річних. Купити облігації можна напряму в мобільному застосунку NovaPay всього за кілька хвилин, із підтвердженням через Дія.Підпис. Станом на 2025 рік 4 800 клієнтів інвестували понад 1,3 млрд грн у цей інструмент.

Корпоративні облігації !Fest Coffee Mission

Це корпоративні облігації з «кавовим смаком». Відомий львівський холдинг !Fest залучає кошти на розвиток бізнесу із прямим імпортом зеленої кави. Мінімальний вхід — від ₴50 000.

Облігації номіновані у гривні, але їхня ставка прив’язана до курсу долара США. Нинішня дохідність — 8,88% річних, а купонні виплати здійснюються щокварталу.Для інвесторів це може бути спосіб не тільки отримати дохід, а й підтримати український бізнес у кавовій сфері, який активно розвивається навіть у непрості часи.

Для кого?

Розділ «Цінні папери» у каталозі InvestMarket від Мінфін — це своєрідний місток для тих, хто робить перші кроки в інвестуванні, а також для досвідчених інвесторів.

Більшість проєктів цілком доступні для входу й приносять дохід уже в короткий строк. Якщо вам цікава практичність — зверніть увагу на облігації. Якщо підтримуєте сталий розвиток країни — інвестуйте в енергетику. Якщо хочете підтримати локальні ініціативи — розгляньте корпоративні облігації від !Fest.

Підсумок

З InvestMarket від «Мінфін» інвестиції в цінні папери стають біль зрозумілими й доступними. Ви можете придбати облігації на невелику суму й уже невдовзі отримати профіт.

Інвестиції в цінні папери — це контроль над власним капіталом. Переглядайте актуальні пропозиції, оцінюйте ризики та прибутковість у InvestMarket від «Мінфін».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Mindent
Mindent
8 жовтня 2025, 10:24
#
15% річних у доларах??? За межами реальності)))
+
+15
Я. ..
Я. ..
8 жовтня 2025, 11:47
#
Забий, не звертай уваги, коли журжію задавали питання, то він викручувався як міг і звів все до того, що це саме «очікувана» дохідність, тобто реальна дохідність може сильно відрізнятися)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами