Цінні папери: ідеальний початок інвестиційного шляху з InvestMarket від «Мінфін»

Багато людей чули слово «цінні папери», але для більшості це звучить складно і трохи лякає. Насправді ж цей інструмент може бути доступним навіть для новачків, які лише роблять перші кроки в інвестуванні.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» зібрані проєкти, що пропонують інвестиції в цінні папери, серед яких корпоративні облігації, сертифікати на нерухомість тощо. Розглянемо кожен інвестпроєкт детальніше.

Фонд Inzhur REIT

Це пайовий інвестиційний фонд у сфері комерційної нерухомості. Учасники фонду стають співвласниками землі та будівель, які компанія здає в оренду. Тобто не потрібно купувати квартиру чи офіс напряму — достатньо придбати сертифікат фонду.

Станом на вересень 2025 року Inzhur REIT об'єднує понад 11 тисяч інвесторів, має активи на суму 2,93 млрд грн і володіє 14 об'єктами. Прибуток формується завдяки щомісячним дивідендам з оренди та зростанню вартості об'єктів (капіталізація).

Орієнтовна дохідність фонду становить 9,5% у доларах США. Мінімальний поріг входу — лише 10 гривень.

Фонд Inzhur Energy

Inzhur Energy працює у сфері відновлюваної енергетики. Фонд інвестує у будівництво першої народної газопоршневої електростанції в Україні потужністю 34 МВт, яка реалізується за контрактом із НЕК «Укренерго».

Його мета — одночасно підтримати енергонезалежність України та створити можливості для інвесторів. Станом на вересень 2025 року у фонді вже 4 885 співвласників та активи понад 683 млн грн.

Inzhur Energy працює за моделлю капіталізації: кошти від продажу електроенергії спрямовуються на розвиток нових станцій, а дохід інвестори отримують під час щорічної переоцінки сертифікатів.

Очікувана дохідність — 15% у доларах на рік (≈75% за 5 років). Мінімальний поріг інвестицій — від ₴6 000.

Корпоративні облігації NovaPay

NovaPay стала першою приватною компанією в Україні, яка випустила облігації під час війни. Мінімальна сума інвестицій від 1000 грн.

Умови прості: інвестор обирає суму та строк (від 1 до 12 місяців), а відсоткова ставка становить до 19% річних. Купити облігації можна напряму в мобільному застосунку NovaPay всього за кілька хвилин, із підтвердженням через Дія.Підпис. Станом на 2025 рік 4 800 клієнтів інвестували понад 1,3 млрд грн у цей інструмент.

Корпоративні облігації !Fest Coffee Mission

Це корпоративні облігації з «кавовим смаком». Відомий львівський холдинг !Fest залучає кошти на розвиток бізнесу із прямим імпортом зеленої кави. Мінімальний вхід — від ₴50 000.

Облігації номіновані у гривні, але їхня ставка прив’язана до курсу долара США. Нинішня дохідність — 8,88% річних, а купонні виплати здійснюються щокварталу.Для інвесторів це може бути спосіб не тільки отримати дохід, а й підтримати український бізнес у кавовій сфері, який активно розвивається навіть у непрості часи.

Для кого?

Розділ «Цінні папери» у каталозі InvestMarket від Мінфін — це своєрідний місток для тих, хто робить перші кроки в інвестуванні, а також для досвідчених інвесторів.

Більшість проєктів цілком доступні для входу й приносять дохід уже в короткий строк. Якщо вам цікава практичність — зверніть увагу на облігації. Якщо підтримуєте сталий розвиток країни — інвестуйте в енергетику. Якщо хочете підтримати локальні ініціативи — розгляньте корпоративні облігації від !Fest.

Підсумок

З InvestMarket від «Мінфін» інвестиції в цінні папери стають біль зрозумілими й доступними. Ви можете придбати облігації на невелику суму й уже невдовзі отримати профіт.

Інвестиції в цінні папери — це контроль над власним капіталом. Переглядайте актуальні пропозиції, оцінюйте ризики та прибутковість у InvestMarket від «Мінфін».