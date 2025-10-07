Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa, кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.
7 жовтня 2025, 18:33
ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16
Віртуальна бізнес-картка Visa від ПУМБ це:
- Без походів у відділення — усе онлайн;
- Безкоштовне відкриття та обслуговування;
- Можливість відкрити на себе або довірену особу;
- Розрахунки телефоном через Apple Pay чи Google Pay.
Щоб скористатися акційними умовами — якщо підприємець вже є клієнтом банку, потрібно:
- у мобільному застосунку ПУМБ бізнес перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки»;
- далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.
Якщо підприємець ще не став клієнтом ПУМБ, цей шлях також простий:
- відкрити рахунок ФОП для бізнесу за допомогою Дії, завантаживши застосунок ПУМБ Бізнес;
- після відкриття рахунку перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки»;
- далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.
Розіграш iPhone 16 буде проводитися 10 числа місяця, наступного за звітним за допомогою www.random.org.
Детальніші умови акції тут.
Нагадаємо, ПУМБ пропонує повний спектр послуг для підприємців: РКО, кредитування, еквайринг онлайн та офлайн, валютообмін, реферальні програми та багато іншого.
Розвиватися з ПУМБ — простіше і швидше, ще з приємними бонусами за відкриття віртуальної картки Visa!
Джерело: Мінфін
