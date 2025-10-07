ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa , кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.

Віртуальна бізнес-картка Visa від ПУМБ це:

Без походів у відділення — усе онлайн;

Безкоштовне відкриття та обслуговування;

Можливість відкрити на себе або довірену особу;

Розрахунки телефоном через Apple Pay чи Google Pay.

Щоб скористатися акційними умовами — якщо підприємець вже є клієнтом банку, потрібно:

у мобільному застосунку ПУМБ бізнес перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки»;

далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.

Якщо підприємець ще не став клієнтом ПУМБ, цей шлях також простий:

відкрити рахунок ФОП для бізнесу за допомогою Дії, завантаживши застосунок ПУМБ Бізнес;

після відкриття рахунку перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки»;

далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.

Розіграш iPhone 16 буде проводитися 10 числа місяця, наступного за звітним за допомогою www.random.org.

Детальніші умови акції тут.

Нагадаємо, ПУМБ пропонує повний спектр послуг для підприємців: РКО, кредитування, еквайринг онлайн та офлайн, валютообмін, реферальні програми та багато іншого.

Розвиватися з ПУМБ — простіше і швидше, ще з приємними бонусами за відкриття віртуальної картки Visa!