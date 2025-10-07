Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
7 жовтня 2025, 18:33

ПУМБ пропонує підприємцям відкрити віртуальну корпоративну картку Visa та шанс виграти iPhone 16

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa, кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) пропонує підприємцям з 1 жовтня до кінця року скористатися акційною пропозицією: відкривши віртуальну картку Visa, кожен підприємець отримає на свій рахунок фізичної особи в ПУМБ приємний бонус — 100 грн та автоматично стане учасником цього року 3 розіграшів iPhone 16.

Віртуальна бізнес-картка Visa від ПУМБ це:

  • Без походів у відділення — усе онлайн;
  • Безкоштовне відкриття та обслуговування;
  • Можливість відкрити на себе або довірену особу;
  • Розрахунки телефоном через Apple Pay чи Google Pay.

Щоб скористатися акційними умовами — якщо підприємець вже є клієнтом банку, потрібно:

  • у мобільному застосунку ПУМБ бізнес перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки»;
  • далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.

Якщо підприємець ще не став клієнтом ПУМБ, цей шлях також простий:

  • відкрити рахунок ФОП для бізнесу за допомогою Дії, завантаживши застосунок ПУМБ Бізнес;
  • після відкриття рахунку перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Корпоративні картки»;
  • далі обрати «Відкриття нової картки» та пройти декілька кроків — картка Visa готова.

Розіграш iPhone 16 буде проводитися 10 числа місяця, наступного за звітним за допомогою www.random.org.

Детальніші умови акції тут.

Нагадаємо, ПУМБ пропонує повний спектр послуг для підприємців: РКО, кредитування, еквайринг онлайн та офлайн, валютообмін, реферальні програми та багато іншого.

Розвиватися з ПУМБ — простіше і швидше, ще з приємними бонусами за відкриття віртуальної картки Visa!

Джерело: Мінфін
Новини по темі
