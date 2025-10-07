НБУ виключив з реєстру СК «Джерело страхування»

Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ ПРАТ «Джерело Страхування» (ЄДРПОУ 36018520) на підставі поданої заяви, йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, що Національний банк 28 травня 2025 року надав ПРАТ «Джерело страхування» дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив цьому страховику план виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

Відповідно до звітності СК за шість місяців 2025 року страховий портфель компанії формувався в основному за рахунок страхування майна, крім с/г продукції, фінансових ризиків.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 243 341 тис. грн, технічні резерви — 0 тис. грн, страхові виплати — 79 332 тис. грн. Частка ринку за страховими преміями становить 0,8%