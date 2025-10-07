Укрпошта змінює правила міжнародних відправлень

З 1 жовтня 2025 року Укрпошта збільшує граничну вагу невеликих міжнародних відправлень із 2 до 5 кг, йдеться у повідомленні компанії.

На що це вплине

Це рішення напряму вплине на малий та середній бізнес, адже дозволить оптимізувати витрати на логістику та підвищити конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках.

Для іноземних споживачів це означає швидший та доступніший доступ до української продукції.

Раніше відправлення вагою понад 2 кг було можливим лише як «посилка» чи через сервіс EMS (Express Mail Service) — міжнародну експрес-доставку. Тепер підприємці зможуть обирати більш економний формат — пакет PRIME. Він включає трекінг, доставку під двері чи в поштову скриньку, безкоштовне повернення у разі невручення та відсутність нарахування «об'ємної ваги».

Нова опція діятиме для відправлень у: Сполучене Королівство, Китай, Сінгапур, Таїланд, Чилі та Індію.

Кому це вигідно

Малому та середньому бізнесу, який активно відправляє компактні товари (одяг, косметика, аксесуари, електроніка).

Компаніям, що працюють із Великою Британією, — другим за обсягом напрямком українського експорту. Для цього ринку вартість відправлень вагою 2−5 кг стане дешевшою на 22−25% у порівнянні з категорією «посилка».

Загалом близько 30% клієнтів Укрпошти отримають можливість економити на міжнародній доставці.