Курс валют у вівторок: банки, обмінники та міжбанк

У вівторок, 7 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара втратив у купівлі 3 копійки, а у продажу 3 копійки. Євро у покупці втратило 15 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,07−41,52 грн. Євро купують за 48,05 грн, а продають за 48,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,30, євро — 48,50−48,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,27−41,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,24−48,26 грн/євро.

