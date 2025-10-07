ЄС хоче ввести санкції проти рублевого стейблкоїну — Bloomberg

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Наприкінці вересня криптовалюта А7А5 першою в росії отримала кваліфікацію як цифровий фінансовий актив. Тепер російські імпортери та експортери можуть використовувати її як засіб платежу для транскордонних розрахунків.

За даними агентства, Брюссель хоче заборонити будь-яку пряму чи непряму участь європейців у трансакціях із токенами. Під санкції також можуть потрапити кілька банків у росії, білорусії та Центральній Азії, які дозволяють проводити трансакції, пов'язані з криптовалютою.

Нагадаємо

Токен А7А5 прив'язаний до рубля у співвідношенні 1:1, він емітований у Киргизії у лютому 2025 року.

У липні Євросоюз ввів санкції проти платформи міжнародних платежів A7, яку запустили російський банк ПСБ (також перебуває під західними санкціями) восени минулого року. А7 належить компанія «А7-агент», гендиректором якої є молдавський бізнесмен Ілан Шор. Влітку він повідомив, що компанія пропонує криптовалюту А7А5, перший у світі рублевий стейблкоїн.

У Молдавії Шора було заочно засуджено до 15 років позбавлення волі у справі про розкрадання $1 млрд, він виїхав з країни і отримав громадянство росії.

У А7 виключили вплив санкцій на діяльність платформи.