7 жовтня 2025, 15:04

ЄС хоче ввести санкції проти рублевого стейблкоїну — Bloomberg

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти рублевого стейблкоїну А7А5, повідомляє Bloomberg із посиланням на документи.

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти рублевого стейблкоїну А7А5, повідомляє Bloomberg із посиланням на документи.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Наприкінці вересня криптовалюта А7А5 першою в росії отримала кваліфікацію як цифровий фінансовий актив. Тепер російські імпортери та експортери можуть використовувати її як засіб платежу для транскордонних розрахунків.

За даними агентства, Брюссель хоче заборонити будь-яку пряму чи непряму участь європейців у трансакціях із токенами. Під санкції також можуть потрапити кілька банків у росії, білорусії та Центральній Азії, які дозволяють проводити трансакції, пов'язані з криптовалютою.

Нагадаємо

Токен А7А5 прив'язаний до рубля у співвідношенні 1:1, він емітований у Киргизії у лютому 2025 року.

У липні Євросоюз ввів санкції проти платформи міжнародних платежів A7, яку запустили російський банк ПСБ (також перебуває під західними санкціями) восени минулого року. А7 належить компанія «А7-агент», гендиректором якої є молдавський бізнесмен Ілан Шор. Влітку він повідомив, що компанія пропонує криптовалюту А7А5, перший у світі рублевий стейблкоїн.

У Молдавії Шора було заочно засуджено до 15 років позбавлення волі у справі про розкрадання $1 млрд, він виїхав з країни і отримав громадянство росії.

У А7 виключили вплив санкцій на діяльність платформи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
