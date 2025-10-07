Нацбанк скоротив продаж валюти на міжбанку до $332,6 млн

Нацбанк минулого тижня скоротив продаж доларів на міжбанківському ринку на $227,2 млн, або на 40,6% — до $332,6 млн, останній раз на такому низькому рівні вони в середині квітня. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані регулятора.

Згідно з даними НБУ, він навіть змін придбати $1,5 млн — це також найкращий результат з середини квітня цього року.

Як свідчить інформація Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти впало до $11,8 млн з $49,6 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало всього $47,3 млн.

Більше того, 29 вересня вперше за довгий час було зафіксовано позитивне сальдо у $49,8 млн.

В той же час на готівковому ринку, навпаки, було зафіксовано суттєве збільшення купівлі валюти населенням, в результаті чого за суботу-четвер негативне сальдо зросло до $132,28 млн з $34,6 млн на позаминулому тижні.

Такий результат викликаний також і тим, що після майже місячної перерви купівля безготівкової валюти у вівторок-четвер перевищувала її продаж.

