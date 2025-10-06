Multi від Мінфін
6 жовтня 2025, 19:39

Акції Aston Martin обвалилися на 10% через ризик торговельних війн

Акції культового британського виробника люксових автомобілів Aston Martin у понеділок впали на 10% після того, як компанія опублікувала попередження про погіршення фінансових показників. Виробник, відомий як автомобіль Джеймса Бонда, поскаржився на складне макроекономічне середовище та невизначеність, спричинену торговельними тарифами США. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, пише CNBC.

Акції культового британського виробника люксових автомобілів Aston Martin у понеділок впали на 10% після того, як компанія опублікувала попередження про погіршення фінансових показників.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий прогноз: падіння продажів та відсутність вільного кешу

Компанія оновила свій прогноз на 2025 рік, значно погіршивши очікування:

Обсяги продажів: Aston Martin прогнозує, що оптові продажі впадуть на «середньо-високий однозначний відсоток» порівняно з 6 030 автомобілями, проданими торік.

  • Грошовий потік: Компанія більше не очікує позитивного вільного грошового потоку в другій половині року.
  • Антикризові заходи: Керівництво негайно розпочинає перегляд майбутніх витрат та капітальних вкладень з метою їх скорочення.

З початку року акції Aston Martin втратили вже близько 30% своєї вартості.

Проблема тарифів: у чому звинувачують Трампа та уряд Великої Британії

У своєму зверненні Aston Martin прямо вказав на «невизначеність щодо економічного впливу американських тарифів» як на один із ключових викликів. Торговельна політика адміністрації президента США Дональда Трампа вважається особливо болючою для автомобільного сектору через глобалізовані ланцюги постачання.

Парадоксально, але проблемою для компанії стала навіть нова торговельна угода між США та Великою Британією. Хоча вона встановлює пільговий 10% тариф, він діє лише на квоту в 100 000 автомобілів на рік. Aston Martin заявляє, що цей квотний механізм «додає ще один ступінь складності та обмежує здатність групи точно прогнозувати» свої фінансові результати.

Компанія закликала британських законодавців до «більш проактивної підтримки» для захисту інтересів невеликих виробників, як-от Aston Martin.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
