Курси долар та євро впали на 4−6 копійок у понеділок, 6 жовтня. Про це свідчать дані міжбанківських торгів.
6 жовтня 2025, 17:24
Долар та євро подешевшали на міжбанку у понеділок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 6 жовтня
|
Закриття 6 жовтня
|
Зміни
|
41,33/41,36
|
41,27/41,30
|
6/6
|
48,33/48,35
|
48,29/48,31
|
4/4
Середній курс у банках: 41,10−41,55 грн/долар, 48,20−48,75 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,23−41,30, євро — 48,50−48,70 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі