6 жовтня 2025, 16:06

Історичний момент: Молдова приєдналася до єдиної зони платежів у євро

Молдова з 6 жовтня стала операційною частиною Єдиного простору платежів в євро (SEPA), повідомив Нацбанк країни.

Молдова з 6 жовтня стала операційною частиною Єдиного простору платежів в євро (SEPA), повідомив Нацбанк країни.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталі«Інтеграція Молдови до SEPA є історичним моментом для національної фінансової системи та підтверджує європейський шлях країни», — заявила президент Нацбанку Анка Драгу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Інтеграція Молдови до SEPA є історичним моментом для національної фінансової системи та підтверджує європейський шлях країни», — заявила президент Нацбанку Анка Драгу.

Раніше вартість міжнародного переказу з Молдови становила від 20 до 200 євро. Після приєднання до SEPA платіж оброблятиметься за внутрішніми тарифами та стандартами Євросоюзу (ЄС), «всього за кілька євро або навіть безкоштовно».

За оцінкою НБМ, експортери за рахунок зниження трансакційних витрат у торгівлі з ЄС зможуть заощадити близько 20 млн євро на рік.

На даному етапі статус учасника SEPA набули вісім молдавських банків.

Нагадаємо

Молдова ініціювала процес приєднання до SEPA у січні 2024 року, подавши офіційну заявку до Європейської платіжної ради (ЄПС). 6 березня 2025 року ЄПС схвалив включення Молдови до географічної зони SEPA.

За даними НБМ, у 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено близько 830 тисяч трансакцій на загальну суму 11,8 млрд євро.

SEPA (Єдина зона платежів у євро) — це європейська система, що дозволяє здійснювати перекази у європейській валюті між платіжними системами країн-учасниць на однакових умовах.

SEPA об'єднує країни-члени ЄС, Велику Британію, країни Європейської економічної зони, Швейцарію, Андорру, Монако, Сан-Марино та Ватикан.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
