Курс валют у понеділок: банки, обмінники та міжбанк

У понеділок, 6 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара додав у купівлі 2 копійки, а у продажу додав 5 копійок. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 7 копійок.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 5 копійок, а у продажу 4 копійки. Євро додав 2 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,02−41,52 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,25−41,33, євро — 48,65−48,81 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,33−41,36 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,33−48,35 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту