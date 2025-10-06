Від 41,2 до 42,4 грн/дол. — оприлюднено оновлений консенсус-прогноз аналітиків щодо курсу долара

Консенсус-прогноз експертів щодо курсу долара на жовтень і до кінця року виявився доволі вузьким.

За оцінками аналітиків, що взяли участь в опитуванні Oboz.Ua, долар упродовж місяця перебуватиме в діапазоні 41,2−42,4 грн, а до кінця 2025 року — 41,3−42 грн.

Фахівці найбільшого оператора ринку обміну валют КИТ Group підкреслюють, що вирішальними для гривні залишаються зовнішні чинники, маючи на увазі подальші дії ФРС США та Європейського центробанку.

Водночас внутрішня ситуація виглядає стабільною. «Рекордні резерви Нацбанку, які нині перевищують 40 млрд доларів, дозволяють регулятору гнучко керувати ринком та спрямовувати рух курсу гривні у прогнозованих межах», — додали в КИТ Group.

Економіст і координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман погоджується з визначальною роллю регулювання ринку з боку НБУ: «Нині це єдиний, глобальний та переважаючий фактор. Усі інші — просто дрібниці порівняно з ним».

За його словами, ресурсом для інтервенцій НБУ є щорічний приплив валюти від партнерів розміром $35−50 млрд: «Нам цього з лишком вистачає на все. Зокрема, щоб погасити негативний торговий баланс, який склався через велику перевагу імпорту над експортом».

Гетьман визнає, що поступова девальвація імовірна. «Можливо, гривня девальвує до 42,5 чи 43 грн/дол. — але не більше, бо НБУ передусім таргетує інфляцію через курс», — сказав він.

У КИТ Group зауважують, що головними загрозами для курсу залишаються безпекова ситуація та стабільність міжнародного фінансування. Гетьман вважає проблеми з підтримкою малоймовірними: «Наші партнери дуже зацікавлені в нашій стійкості — як економіки України, так і її оборони».

Керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва додає: базовий сценарій передбачає надходження міжнародного фінансування $38−40 млрд, а розширений — $46,5 млрд. «Від того, який із цих сценаріїв буде заплановано-підтверджено, залежатиме і валютна політика НБУ, і динаміка курсу гривні», — зазначила вона.

Експертка також попереджає про енергетичні ризики: «З початком холодного сезону суттєво зростають ризики масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Досвід минулих років показав, що перебої з електропостачанням можуть призвести до зупинення виробництв, скорочення обсягів експорту та падіння ділової активності. Це безпосередньо впливає на валютний ринок».

Фактором для ринку стане й бюджет на 2026 рік. Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов зазначає: «Бюджет-2026 міститиме два ключові орієнтири — середньозважений курс долара і рівень дефіциту бюджету». Втім, додає він, «НБУ зберігає контроль над ситуацією і готовий оперативно реагувати на виклики, використовуючи весь спектр доступних монетарних інструментів. Це дозволяє очікувати, що навіть за складних умов курс гривні залишатиметься відносно стабільним, а валютний ринок — прогнозованим».

Загалом прогнози експертів збігаються у відносно вузькому коридорі. Мустафаєва очікує долар у межах 41,4−42,4 грн, Мамедов — 41,2−42,2 грн. КИТ Group підтверджує діапазон 41,3−42 грн, а Гетьман оцінює потенційний рух «у плюс на 30−50 коп. від поточного».

Таким чином, консенсус-прогноз вказує на відносну стабільність гривні восени й до кінця року, а сценарій обвалу експерти називають малоймовірним.