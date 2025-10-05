Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 115250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 жовтня 2025, 8:47
Втрати ворога за 4 жовтня: 870 російських окупантів, 4 танки та 320 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1115250 (+870) осіб
- танків — 11230 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23299 (+1) од
- артилерійських систем — 33446 (+18) од
- РСЗВ — 1516 (+1) од
- засоби ППО — 1222 (+0) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66863 (+320)
- крилаті ракети — 3803 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63433 (+35)
спеціальна техніка — 3971 (+0)
Джерело: Мінфін
