«Пакунка малюка»: АМКУ зобов'язав долучити більше банків до монетизації

Антимонопольний комітет надав Держслужбі у справах дітей обов’язкові для розгляду рекомендації щодо долучення ширшого кола банків до участі в програмі монетизації одноразової допомоги «пакунок малюка». Причиною стали ризики порушення конкурентного законодавства через домінування одного банку, повідомила пресслужба регулятора.

Деталі

Станом на вересень 2025 року виплату грошової компенсації замість натуральної форми «пакунка малюка» здійснює виключно Приватбанк.

Комітет зафіксував, що попри можливість залучення до програми до 46 банків (які вже мають статус уповноважених у межах інших державних виплат), Державна служба у справах дітей не уклала жодного договору про співпрацю з іншими фінансовими установами.

АМКУ наголосив, що відсутність альтернатив серед уповноважених банків позбавляє одержувачів компенсації права вибору і створює ризик недопущення або обмеження конкуренції.