Укрзалізниця запускає потяг Київ — Бухарест

АТ «Укрзалізниця» з 10 жовтня запускає потяг за маршрутом Київ — Бухарест. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій у суботу.

Потяг курсуватиме щоденно та пролягатиме через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.

Відправлення з Києва — 06:30, прибуття до Бухареста — 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку — з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.

Потяг прибуватиме на центральний вокзал Бухареста — Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн.