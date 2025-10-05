Дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його в новий реєстр самостійно. Про це інформує Міністерство юстиції України.
Право власності на нерухоме майно до 2013 року потрібно внести до нового Держреєстру
Що це значить
Тобто, якщо право власності було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, його слід тепер зареєструвати вже у Державному реєстрі прав.
Міністерство радить звернутися до державного реєстратора в ЦНАП або нотаріуса, які працюють в межах області де розташована нерухомість. Попередньо підготувавши документи, що підтверджують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).
13 жовтня таку можливість отримають також власники нерухомості в Чернігівській області, додають у Міністерстві юстиції.
Подати заяву можна також онлайн через «Дію» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).
Якщо право власності набуте до 2013 року, його державна реєстрація є безоплатною.
Такої норми закону НЕ існує - це «хотелки» нового міністра юстиції і нічого більше…
Новина за номером 5342 — відсутня або була видалена!
Найближчі новини в ТГ-каналі мінюсту:
https://t.me/minjustofficial/5341
https://t.me/minjustofficial/5343