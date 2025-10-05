Multi від Мінфін
5 жовтня 2025, 12:08

Право власності на нерухоме майно до 2013 року потрібно внести до нового Держреєстру

Дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його в новий реєстр самостійно. Про це інформує Міністерство юстиції України.

Дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це значить

Тобто, якщо право власності було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, його слід тепер зареєструвати вже у Державному реєстрі прав.

Міністерство радить звернутися до державного реєстратора в ЦНАП або нотаріуса, які працюють в межах області де розташована нерухомість. Попередньо підготувавши документи, що підтверджують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).

«Якщо нерухомість розташована в, А Р Крим, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях чи Севастополі — можна звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса в Україні», — говориться у повідомленні.

13 жовтня таку можливість отримають також власники нерухомості в Чернігівській області, додають у Міністерстві юстиції.

Подати заяву можна також онлайн через «Дію» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

Якщо право власності набуте до 2013 року, його державна реєстрація є безоплатною.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+7
TAN72
TAN72
5 жовтня 2025, 14:16
#
Создают видимость бурной деятельности и проблемы для простых обывателей
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 жовтня 2025, 14:27
#
«Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його
в новий реєстр самостійно. Про це інформує Міністерство юстиції України.»

Такої норми закону НЕ існує - це «хотелки» нового міністра юстиції і нічого більше…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 жовтня 2025, 14:58
#
«Про це інформує (https://t.me/minjustofficial/5342) Міністерство юстиції України.»

Новина за номером 5342 — відсутня або була видалена!

Найближчі новини в ТГ-каналі мінюсту:
https://t.me/minjustofficial/5341
https://t.me/minjustofficial/5343
+
0
TattiReuven
TattiReuven
5 жовтня 2025, 15:20
#
Это уже давно было. Для продажи нотариус делал запрос в БТИ и вносили.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
