Право власності на нерухоме майно до 2013 року потрібно внести до нового Держреєстру

Дані з Реєстру прав власності на нерухоме майно не увійшли автоматично до нового Державного реєстру прав. Тим, хто набув право власності до 2013 року, потрібно внести його в новий реєстр самостійно. Про це інформує Міністерство юстиції України.

Що це значить

Тобто, якщо право власності було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, його слід тепер зареєструвати вже у Державному реєстрі прав.

Міністерство радить звернутися до державного реєстратора в ЦНАП або нотаріуса, які працюють в межах області де розташована нерухомість. Попередньо підготувавши документи, що підтверджують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).

«Якщо нерухомість розташована в, А Р Крим , Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях чи Севастополі — можна звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса в Україні», — говориться у повідомленні.

13 жовтня таку можливість отримають також власники нерухомості в Чернігівській області, додають у Міністерстві юстиції.

Подати заяву можна також онлайн через «Дію» (крім м. Києва, Луганської та Донецької областей).

Якщо право власності набуте до 2013 року, його державна реєстрація є безоплатною.