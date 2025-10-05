Multi від Мінфін
5 жовтня 2025, 10:16

Лагард назвала можливого наступника на посаді глави ЄЦБ

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард вважає колишнього голову ЦБ Нідерландів Клааса Кнота гідним кандидатом на посаду свого наступника. Про це повідомив Bloomberg.

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард вважає колишнього голову ЦБ Нідерландів Клааса Кнота гідним кандидатом на посаду свого наступника.
Деталі

«Я знаю його як мінімум шість років. Він має інтелект, витримку та вміння залучати інших», — наводить Bloomberg слова Лагард.

Термін повноважень нинішнього президента ЄЦБ, який не підлягає продовженню, спливає у жовтні 2027 року. Лагард підкреслила, що робота голови інституту багато в чому зводиться до узгодження позицій членів ради, до якої входять керівники національних центробанків єврозони.

«Це часто примадонни, і треба вміти всіх їх фасилітувати. Він має такі якості. Але він не єдиний», — зазначила вона.

Хто такий Клаас Кнот

Клаас Кнот — нідерландський економіст та центральний банкір. З 2011 по червень 2025 року він очолював центральний банк Нідерландів (De Nederlandsche Bank), входячи до Ради керуючих Європейського центробанку та ради директорів МВФ.

Раніше обіймав посади в Міністерстві фінансів Нідерландів, Міжнародному валютному фонді, а також у пенсійному та страховому регуляторі країни.

З грудня 2021 по липень 2025 року Кнот очолював Раду з фінансової стабільності, змінивши Рендалла Куорлза і передавши пост Ендрю Бейлі. Крім роботи в регуляторних органах, він є професором монетарної стабільності Амстердамського університету та почесним професором Університету Гронінгена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
