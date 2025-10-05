Лагард назвала можливого наступника на посаді глави ЄЦБ

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард вважає колишнього голову ЦБ Нідерландів Клааса Кнота гідним кандидатом на посаду свого наступника. Про це повідомив Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Я знаю його як мінімум шість років. Він має інтелект, витримку та вміння залучати інших», — наводить Bloomberg слова Лагард.

Термін повноважень нинішнього президента ЄЦБ, який не підлягає продовженню, спливає у жовтні 2027 року. Лагард підкреслила, що робота голови інституту багато в чому зводиться до узгодження позицій членів ради, до якої входять керівники національних центробанків єврозони.

«Це часто примадонни, і треба вміти всіх їх фасилітувати. Він має такі якості. Але він не єдиний», — зазначила вона.

Хто такий Клаас Кнот

Клаас Кнот — нідерландський економіст та центральний банкір. З 2011 по червень 2025 року він очолював центральний банк Нідерландів (De Nederlandsche Bank), входячи до Ради керуючих Європейського центробанку та ради директорів МВФ.

Раніше обіймав посади в Міністерстві фінансів Нідерландів, Міжнародному валютному фонді, а також у пенсійному та страховому регуляторі країни.

З грудня 2021 по липень 2025 року Кнот очолював Раду з фінансової стабільності, змінивши Рендалла Куорлза і передавши пост Ендрю Бейлі. Крім роботи в регуляторних органах, він є професором монетарної стабільності Амстердамського університету та почесним професором Університету Гронінгена.