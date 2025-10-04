Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 114380 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 жовтня 2025, 8:30
Втрати ворога за 3 жовтня: 950 російських окупантів, 10 ракет та 450 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1114380 (+950) осіб
- танків — 11226 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23298 (+1) од
- артилерійських систем — 33428 (+15) од
- РСЗВ — 1515 (+1) од
- засоби ППО — 1222 (+0) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66543 (+450)
- крилаті ракети — 3803 (+10)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63398 (+73)
- спеціальна техніка — 3971 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі