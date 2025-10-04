Українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд — НБУ

Українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд, а продали — на $1,5 млрд. Про це йдеться у даних НБУ .

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $323,26 млн, а продали — на $349,97 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $8,85 млрд.