Українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд, а продали — на $1,5 млрд. Про це йдеться у даних НБУ.
4 жовтня 2025, 14:30
Українці у вересні купили готівкової валюти на $1,89 млрд — НБУ
Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $323,26 млн, а продали — на $349,97 млн.
Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $8,85 млрд.
