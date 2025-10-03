Курс долара та євро різко підскочили у п'ятницю, 3 жовтня, на міжбанківських торгах. Про це свідчать дані «Мінфіну».
3 жовтня 2025, 17:28
Гривня різко впала на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 3 жовтня
|
Закриття 3 жовтня
|
Зміни
|
41,08/41,11
|
41,33/41,36
|
25/25
|
48,16/48,18
|
48,52/48,54
|
36/36
Середній курс у банках: 41,00−41,47 грн/долар, 48,10−48,73 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,20−41,29, євро — 48,63−48,77 грн.
Джерело: Мінфін
