Фонд гарантування через «Дію» повернув 48 млн вкладникам банків-банкрутів

Сервіс «Повернення вкладів» у застосунку «Дія» відзначає два роки роботи: за цей час вкладникам збанкрутілих банків було виплачено 48,1 млн грн через смартфон. Ця послуга, запущена Фондом гарантування вкладів (ФГВФО) спільно з Мінцифри, стала ключовим інструментом для дистанційного відшкодування, і наразі майже половина всіх гарантованих виплат відбувається онлайн. Про це 3 жовтня повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів .

Два роки роботи в цифрах

За два роки існування послугою скористалися понад 2,9 тисячі вкладників банків, що перебувають у стадії ліквідації. Загалом було проведено 3,9 тисяч успішних транзакцій.

Як повідомила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай, сервіс став особливо важливим на початку повномасштабного вторгнення, коли мільйони українців були змушені покинути свої домівки і не мали фізичного доступу до відділень банків.

«Загалом майже 50% виплат тепер здійснюється онлайн, і сьогодні ми можемо сказати, що відшкодування вкладів у Дії — це не лише про зручність. Це про довіру до держави, яка попри складні часи виконує свої зобов’язання перед громадянами», — зазначила вона.

Як отримати відшкодування: інструкція в кілька кліків

Процес отримання гарантованої суми відшкодування максимально спрощено. Вкладнику потрібно:

У застосунку «Дія» зайти в розділ «Сервіси» та обрати «Повернення вкладів».

Вибрати збанкрутілий банк, де були кошти.

Обрати картку єПідтримка одного з банків-агентів для зарахування коштів (або відкрити її онлайн за кілька хвилин).

Перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

Після цього кошти зараховуються на картку, зазвичай, практично миттєво. Банками-агентами, що підключені до послуги, є Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, УніверсалБанк та Ідея Банк.