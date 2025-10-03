Державна податкова служба (ДПС) спільно з Мінцифри розробляє новий сервіс у застосунку «Дія», який дозволить усім громадянам перевіряти та сплачувати податки на майно — нерухомість, землю та автомобілі. Цей крок є частиною стратегії «податки в один клік», спрямованої на максимальне спрощення взаємодії українців з податковими органами. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнес-асоціаціями, інформує пресслужба відомства.
3 жовтня 2025, 13:21
Податки в один клік: в ДПС анонсували платежі через «Дію»
Як працюватиме новий сервіс
Нова послуга має на меті зібрати всю інформацію про майнові податки громадянина в одному місці — його смартфоні. Користувачі «Дії» зможуть:
- Перевірити свої об'єкти оподаткування (квартири, будинки, земельні ділянки, авто), зареєстровані на них.
- Звірити дані з державними реєстрами.
- Отримувати повідомлення про нараховані суми податків.
- Дізнатися про наявність боргу.
- Сплатити податки в кілька кліків безпосередньо в застосунку.
Деталі
Ця ініціатива є розширенням податкових сервісів у «Дії». Досі вони були переважно орієнтовані на фізичних осіб-підприємців (ФОП), які вже можуть через застосунок зареєструвати бізнес, подати декларацію та сплатити єдиний податок.
Новий сервіс переносить цю зручність на всіх громадян, які є власниками оподатковуваного майна. Це дозволить мільйонам українців керувати своїми податковими зобов'язаннями без візитів до податкової чи заповнення паперових документів.
Джерело: Мінфін
