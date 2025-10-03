Податки в один клік: в ДПС анонсували платежі через «Дію»

Державна податкова служба (ДПС) спільно з Мінцифри розробляє новий сервіс у застосунку «Дія», який дозволить усім громадянам перевіряти та сплачувати податки на майно — нерухомість, землю та автомобілі. Цей крок є частиною стратегії «податки в один клік», спрямованої на максимальне спрощення взаємодії українців з податковими органами. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнес-асоціаціями, інформує пресслужба відомства.

Як працюватиме новий сервіс

Нова послуга має на меті зібрати всю інформацію про майнові податки громадянина в одному місці — його смартфоні. Користувачі «Дії» зможуть:

Перевірити свої об'єкти оподаткування (квартири, будинки, земельні ділянки, авто), зареєстровані на них.

Звірити дані з державними реєстрами.

Отримувати повідомлення про нараховані суми податків.

Дізнатися про наявність боргу.

Сплатити податки в кілька кліків безпосередньо в застосунку.

Деталі

Ця ініціатива є розширенням податкових сервісів у «Дії». Досі вони були переважно орієнтовані на фізичних осіб-підприємців (ФОП), які вже можуть через застосунок зареєструвати бізнес, подати декларацію та сплатити єдиний податок.

Новий сервіс переносить цю зручність на всіх громадян, які є власниками оподатковуваного майна. Це дозволить мільйонам українців керувати своїми податковими зобов'язаннями без візитів до податкової чи заповнення паперових документів.