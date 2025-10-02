Долар та євро подешевшали на міжбанку у четвер, 2 жовтня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
2 жовтня 2025, 17:48
Долар та євро подешевшали на міжбанківських торгах у четвер
Відкриття 2 жовтня
Закриття 2 жовтня
Зміни
41,22/41,25
41,08/41,11
14/14
48,41/48,42
48,17/48,18
24/24
Середній курс у банках: 41,05−41,50 грн/долар, 48,15−48,79 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,16−41,27, євро — 48,60−48,78 грн.
Джерело: Мінфін
