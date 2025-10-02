Національний банк України встановив на 3 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2764 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.
2 жовтня 2025, 16:01
Гривня падає: НБУ встановив курси валют на п'ятницю
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс на 3 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2764 гривень за 1 долар (+0,0549 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5039 гривень за 1 євро (+0,1305 грн).
Джерело: Мінфін
