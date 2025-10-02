Multi від Мінфін
2 жовтня 2025, 14:59

З початку року Приватбанк доставив українцям майже мільйон карток по всій країні та за кордон

Клієнти Приватбанку з початку 2025 року отримали з доставкою по Україні та за кордон майже 1 млн платіжних карток банку. Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Клієнти Приватбанку з початку 2025 року отримали з доставкою по Україні та за кордон майже 1 млн платіжних карток банку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Куди замовляють доставку найчастіше

Найчастіше клієнти замовляють доставку карток по Україні — з початку 2025 картки з доставкою отримали 843 тис клієнтів. Найчастіше замовляють картки Приватбанку з доставкою мешканці Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

За кордоном картки Приватбанку з доставкою з початку 2025 року отримали 126 тисяч українців. Найбільше клієнти банку замовляють доставку карток до Польщі, Німеччини, Чехії, США, Великобританії, Франції та Іспанії.

До кінця 2025 року доставка карток клієнтам банку буде безкоштовною.

Як замовити

Замовити нову картку Приватбанку чи перевипустити діючу дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24 та отримати картку у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні та через Нову Поштуі Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
