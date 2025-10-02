Мінфін у вересні залучив через ОВДП до бюджету понад 52 мільярди гривень

Міністерство фінансів України у вересні цього року залучило до державного бюджету 52,5 млрд грн в еквіваленті через випуск ОВДП. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Розміщення ОВДП

За даними міністерства, у вересні через розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету надійшло 52,5 млрд грн в еквіваленті, з них 34 млрд грн — від розміщення гривневих паперів, $357 млн — доларових облігацій та 81 млн євро — облігацій у євро.

Зазначається, що середньозважена дохідність ОВДП у вересні становила 16,78% річних для гривневих облігацій, 4,09% річних — для доларових та 3,19% річних — для облігацій у євро.

Обіг ОВДП

Станом на 1 жовтня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,88 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банках (47,5%) та НБУ (35,7%). Частка цінних паперів у власності юридичних осіб становить 9,2%, фізичних осіб — 5,5%, нерезидентів — 1%, страхових компаній — 1%, територіальних громад — 0,02%.

Зокрема, обсяг інвестицій в ОВДП юридичних та фізичних осіб за рік, від 1 жовтня 2024-го, зріс на 23%. Станом на 1 жовтня 2025 року громадяни України володіли держоблігаціями на понад 102,5 млрд грн, юридичні особи — на понад 172,4 млрд грн.

Загалом із початку 2025 року Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму близько 408,5 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення обсяг залучених коштів перевищив 1,88 трлн грн в еквіваленті.