2 жовтня 2025, 14:16

BingX запускає торгівлю реальними активами, розширюючи свій набір деривативів

ПАНАМА-СІТІ, 30 вересня 2025 року —BingX, провідна криптовалютна біржа та компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про розширення свого набору деривативів для торгівлі реальними активами (RWA), ставши однією з перших цифрових платформ у світі, що надає доступ до глобальних валютних ринків. Нова функція інтегрує торгівлю RWA безпосередньо у набір перпетуальних ф’ючерсів BingX, дозволяючи користувачам отримати доступ до ринків із зручністю розрахунків у USDT.

ПАНАМА-СІТІ, 30 вересня 2025 року —BingX, провідна криптовалютна біржа та компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про розширення свого набору деривативів для торгівлі реальними активами (RWA), ставши однією з перших цифрових платформ у світі, що надає доступ до глобальних валютних ринків.

BingX спростила процес торгівлі RWA, забезпечивши безперешкодний доступ до торгівлі основними валютними парами всередині інтерфейсу перпетуальних ф’ючерсів. Цей новий продукт пропонує кредитне плече до 500x, нижчі комісії та покращену ліквідність, надаючи трейдерам більше гнучкості та конкурентних умов для вивчення нових можливостей на ринках форекс, не виходячи з безпечного та надійного середовища торгівлі BingX.

Вівієн Лін, головний продуктовий директор BingX, прокоментувала:

«Розширення набору торгівлі RWA на BingX відображає нашу прихильність до створення своєчасних та цінних продуктів, що відкривають нові можливості для наших користувачів. Завдяки покращенню пропозицій RWA, BingX створила більш диверсифікований та ефективний досвід, знижуючи бар'єри та забезпечуючи трейдерів потужними інструментами для оптимізації їхніх стратегій. Цей крок підкреслює нашу місію інтегрувати реальні та цифрові активи у доступний, безпечний та орієнтований на користувача спосіб.»

У майбутньому BingX планує продовжити розширення пропозицій деривативів RWA, надаючи користувачам ширший спектр інструментів для диверсифікації портфелів як на цифрових, так і на традиційних ринках. Вбудовуючи RWA у свій набір деривативів, BingX прагне зробити можливості інституційного рівня більш доступними, долаючи розрив між реальними активами та розвиваючоюся цифровою економікою.

Про BingX

Заснована у 2018 році, BingX є провідною криптовалютною біржею та компанією Web3 AI, обслуговуючи глобальну спільноту понад 20 мільйонів користувачів. Завдяки комплексному набору продуктів та сервісів з підтримкою AI, включно з деривативами, спотовою торгівлею та копі-трейдингом, BingX задовольняє потреби користувачів будь-якого рівня — від початківців до професіоналів. Присвячена створенню надійної та інтелектуальної торгової платформи, BingX надає користувачам інноваційні інструменти для підвищення продуктивності та впевненості. У 2024 році BingX стала офіційним криптовалютним партнером футбольного клубу Челсі, відзначивши яскравий дебют у світі спортивного спонсорства.

Для медіа-запитів: media@bingx.com

Більше інформації:https://bingx.com/

Джерело: Мінфін
