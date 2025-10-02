Чи може XYZVerse випередити SOL або ADA? Ось його показники передпродажу

XYZVerse потрапив у центр уваги, оскільки його ранні продажі демонструють високі показники. Багато хто зараз задається питанням, чи може він незабаром досягти або навіть перевершити такі проекти, як Solana і Cardano . Більш детальний аналіз даних передпродажу проливає світло на потенційні зміни ринкових позицій, підвищуючи ставки для тих, хто стежить за новими проектами.

$XYZ відкриває статус G.O.A.T., ранні інвестори мають шанс на величезний ROI

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мем-монет, поєднавши захоплення спортом із динамічною енергією криптовалюти. Цей проект, розроблений для затятих шанувальників футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, є не просто черговим токеном — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Зі сміливою візією Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse ставить перед собою більш високі цілі, ніж середньостатистична мем-монета.

Що відрізняє $XYZ? Це не короткочасна тенденція. Цей проект має чіткий план дій та віддану спільноту, зосереджену на довгостроковому зростанні.

Натхненний спортивним менталітетом, токен $XYZ став головним претендентом, готовим розгромити конкурентів. $XYZ на шляху до подиуму переможців, щоб стати знаком честі для тих, хто живе і дихає спортом та криптовалютою.

$XYZ вже дає результати ще до виходу на ринок

Триває передпродаж $XYZ, що дає доступ до токена за спеціальною ціною до лістингу.

Ціна запуску: 0,0001 долара

Ціна зараз: 0,0055

Наступний етап: 0,0056

Ціна лістингу: 0,1

Після передпродажу токен $XYZ буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах із цільовою ціною лістингу 0,10 $. Якщо проект залучить достатньо капіталу для підтримки цієї оцінки, ранні інвестори можуть отримати дохід у 1000 разів більше від своїх вкладень у передпродажі.

Наразі інвестовано понад 15 мільйонів доларів, що свідчить про високий інтерес ринку. Варто зазначити, що придбання токенів за нижчою ціною передпродажу дає можливість отримати вищий ROI після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому прогресу передпродажу. Ранні покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свій потенційний прибуток.

Приєднуйтесь до передпродажу $XYZ зараз і спостерігайте, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Solana (SOL)

Джерело: TradingView

SOL охолоджується після тривалого спринту. За останній тиждень монета впала на 1,66%, але все ще демонструє зростання на 4,52% за 1 місяць і значний стрибок на 79,01% за 6 місяців. Поточний діапазон знаходиться між 189 і 235 доларами, що трейдери розглядають як паузу, а не пік.

10-денна ковзна середня на рівні 208,61 долара трохи перевищує 100-денну лінію на рівні 206,55 долара, що вказує на стійку тенденцію до зростання. RSI на рівні 53,68 і Stoch на рівні 67,85 не вказують ні на перекупленість, ні на панічні продажі. MACD ледь позитивний, тому імпульс є, але йому потрібна іскра. Якщо покупці проб'ють позначку 234 долари, перша реальна перешкода буде на рівні 259 доларів; її подолання відкриє шлях до 305 доларів.

Від середини сьогоднішнього діапазону прорив до 259 доларів означатиме приблизно 20% зростання, а 305 доларів розширять ралі майже до 40%. Нездатність утримати 189 доларів залишає 167 доларів найближчим мінімумом, приблизно на 15% нижче, а 121 долар причаївся на 35% нижче. Поточна комбінація помірного імпульсу, зростання короткострокових середніх значень і спокійного RSI злегка схиляє шальки терезів у бік тесту 259 доларів перед будь-яким глибоким відкотом.

Кардано (ADA)

Джерело: TradingView

ADA торгується між 0,75 і 0,88 після тижня без змін, який знизив ціну на 0,25%. Це падіння додається до м'якого зниження на 0,98% за місяць, проте токен все ще виблискує зростанням на 23,47% за 6 місяців. Більшість активності зосереджена біля 0,80, де знаходяться як 10-денна, так і 100-денна ковзні середні, що свідчить про рівновагу між покупцями та продавцями.

Імпульс дещо схильний до зростання. RSI становить 54,88, трохи вище нейтрального рівня. Стохастичний індикатор на рівні 66,25 підтверджує цей помірний висхідний тренд. Лінія MACD знаходиться в позитивній зоні, що вказує на можливе зростання тиску в разі збільшення обсягу. Трейдери розглядають 0,95 як наступний верхній рівень; його подолання може викликати новий інтерес.

Пробиття рівня 0,95 відкриє шлях до 1,084, що приблизно на 32% вище нижньої межі поточного діапазону. Якщо пробиття не відбудеться, ADA залишиться в зоні 0,69, що приблизно на 16% нижче середньої точки, з більш глибокою підтримкою на рівні 0,552. 6-місячний тренд і стійкі середні показники свідчать про те, що бики все ще мають невелику перевагу, але монета потребує чіткого закриття вище 0,95, щоб підтвердити наступний етап зростання.

Висновок

SOL і ADA залишаються сильними кандидатами, але фокус XYZVerse на спортивних мемах, популярність передпродажу та амбітний план розвитку вказують на більш різке зростання, що робить XYZ ймовірним лідером бичачого тренду 2025 року.

