Курс валют: долар та євро в банках подешевшали

У четвер, 2 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара втратив у купівлі 2 копійок, а у продажу додав 3 копійки. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та втратило 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,78 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,22−41,30, євро — 48,65−48,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,22−41,25 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,41−48,42 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту