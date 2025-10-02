Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 112460 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 жовтня 2025, 8:15
Втрати ворога за 1 жовтня: 980 російських окупантів та 271 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1112460 (+980) осіб
- танків — 11224 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23296 (+2) од
- артилерійських систем — 33336 (+12) од
- РСЗВ — 1507 (+2) од
- засоби ППО — 1224 (+0) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65823 (+271)
- крилаті ракети — 3790 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63303 (+29)
- спеціальна техніка — 3979 (+0)
Джерело: Мінфін
