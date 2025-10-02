PlayCity оштрафувало ще одну блогерку за рекламу онлайн-казино

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало блогерку на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино на своїй сторінці у соцмережі. Про це повідомила пресслужба держагентства.

Деталі

«PlayCity оштрафувало блогерку officialdori_ за незаконну рекламу онлайн-казино на 4,8 млн грн. У stories Дариана заявила, що азартні ігри „підіймають настрій“ через гормони щастя та показала „виграш 200$“. Вона також додала активне посилання на сайт для реєстрації в казино», — йдеться у повідомленні.

