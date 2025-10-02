Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало блогерку на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино на своїй сторінці у соцмережі. Про це повідомила пресслужба держагентства.
2 жовтня 2025, 11:15
PlayCity оштрафувало ще одну блогерку за рекламу онлайн-казино
Деталі
«PlayCity оштрафувало блогерку officialdori_ за незаконну рекламу онлайн-казино на 4,8 млн грн. У stories Дариана заявила, що азартні ігри „підіймають настрій“ через гормони щастя та показала „виграш 200$“. Вона також додала активне посилання на сайт для реєстрації в казино», — йдеться у повідомленні.
В ході перевірки з’ясувалося, що реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною.
В агентстві зазначили, що системні порушення було виявлено під час моніторингу, а також завдяки скаргам користувачів.
