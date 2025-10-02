Криптогаманець в Telegram додасть цілодобову торгівлю акціями США

Криптогаманець Wallet, інтегрований в інтерфейс месенджера Telegram, запустить торгівлю токенізованими акціями та ETF через платформу xStocks. Це рішення компанії Backed Finance, яким вже користуються криптобіржі, серед яких Kraken та Bybit, а також популярний криптогаманець Trust Wallet.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Воно дозволяє цілодобово торгувати токенізованими акціями Apple, Microsoft, Tesla, індексом S&P 500 та десятками інших популярних паперів. За словами розробників xStocks, такі токени повністю забезпечені реальними активами та допускають фізичне постачання.

Поки що торгівля буде доступна тільки в централізованій (кастодіальній) версії Wallet, але в майбутньому розробники обіцяють додати підтримку і некастодіальних гаманців.

Нагадаємо

За даними на 1 жовтня 2025 року, обсяг торгів токенізованими акціями xStocks вже перевищив $4,7 млрд, налічується понад 32 тис. унікальних власників таких токенів.

Wallet — це продукт компанії The Open Platform (TOP). Незважаючи на інтеграцію в меню Telegram, команда месенджера наголошує, що це сторонній проєкт, який не стосується безпосередньо його команди.