Ілон Маск першим в історії досяг статку у $500 млрд

Американський підприємець Ілон Маск 1 жовтня подолав черговий рубіж і став першою в історії людиною зі статками $500 млрд. Згідно з даними Forbes Real-Time Billionaires, рекордного показника було досягнуто о 15:30 за східним часом.

Пізніше значення індексу Forbes трохи змінилося, станом на 23:10 журнал оцінює статки Маска в $499,5 млрд. О 23:50 вони становили $499,1 млрд.

Зростання акцій

За підсумками торгів 1 жовтня акції Tesla зросли майже на 4%, збільшивши статки Маска приблизно на $9,3 млрд. Вартість акцій виробника електромобілів майже подвоїлася з того часу, як Маск у квітні оголосив про звільнення з посади куратора Департаменту ефективності державного управління (DOGE), щоб приділяти більше часу Tesla.

Однак, як зазначає Forbes, статки підприємця збільшилися не тільки завдяки останнім: наприклад, з грудня на $50 млрд зросла вартість заснованої ним компанії-виробника космічної техніки SpaceX (Маску належать 42% акцій вартістю $168 млрд).

Березневе злиття компанії Маска xAI із соцмережею X в об'єднану xAI Holdings призвело до того, що останню оцінили у $113 млрд. Маск володіє близько 53% акцій компанії загальною вартістю $60 млрд.

У грудні Маск став першою в історії людиною зі статком, що досяг позначки $400 млрд.

Маск вперше очолив рейтинг найбагатших людей планети за версією Forbes у 2021 році. Він змістив з першої позиції засновника Amazon Джефа Безоса. Тоді статки Маска журнал оцінив у $271,3 млрд.

Основні активи Маска — компанії SpaceX і Tesla.