Які активи виявились найприбутковішими у вересні

У вересні всі основні класи активів зафіксували приріст, що стало продовженням нещодавнього широкого ралі на ринках. Результати з початку року також позитивними. Про це пише директор з аналітики у The Milwaukee Company Джеймс Пікерно на своєму сайті у середу, 1 жовтня.

Лідери та аутсайдери місяця

Акції ринків, що розвиваються (VWO), минулого місяця очолили ринок, продемонструвавши впевнене зростання на 5,7%. З початку 2025 року VWO зріс більш ніж на 24%, поступаючись першістю лише акціям розвинених країн за межами США (VEA).

Американські акції (VTI) посіли друге місце за результативністю у вересні, зрісши на 3,4%. З початку року VTI додав 14,3%.

Найскромніший результат минулого місяця показали акції американської нерухомості (VNQ), які зросли лише на 0,1%. Їхній приріст з початку року становить 5,7%.

Результати глобального ринкового індексу

Глобальний ринковий індекс (GMI) у вересні також показав упевнене зростання, додавши 2,8%. Цей приріст став шостим поспіль щомісячним зростанням. З початку року GMI зріс на 15,6%.

GMI — це некерований еталонний індекс (бенчмарк), що підтримується. Він охоплює всі основні класи активів (окрім готівки) у пропорціях, що відповідають їхній ринковій капіталізації, через ETF. Індекс слугує конкурентним орієнтиром для глобально диверсифікованих портфелів, що складаються з різних класів активів.