Bitget представила Auto Earn: новий спосіб отримувати дохід від ф’ючерсів

Вікторія, Сейшельські Острови, 1 жовтня 2025 р. — Bitget , найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), оголосила про запуск Auto Earn — нової функції, яка дозволяє отримувати відсотковий дохід під час торгівлі ф’ючерсами. Це інноваційне рішення надає користувачам можливість використовувати BGUSD та BGSOL як маржу для ф’ючерсів, водночас забезпечуючи безперервний пасивний дохід.

Auto Earn вирішує проблему неефективного використання «замороженої» маржі, перетворюючи активи на інструменти подвійного призначення: вони одночасно слугують торговим забезпеченням і засобом для отримання доходу. Користувачі можуть конвертувати свої поточні активи USDT, USDC або SOL у BGUSD та BGSOL відповідно. Після цього вони функціонують як стандартна маржа, при цьому дохід нараховується та накопичується автоматично.

Функція підтримує гнучкі мультивалютні операції та повністю сумісна як із Класичним акаунтом, так і з Уніфікованим акаунтом. В інтерфейсі платформи відображаються чіткі позначки «Earn APR» на сторінках контрактної торгівлі та активів, що забезпечує швидкий доступ до зведених даних про прибутковість. Розумні алгоритми фільтрації аналізують активи користувача, спрощуючи робочий процес і зменшуючи складність. Управління коштами включає переказ у Ф’ючерсні акаунти в один клік після успішної підписки, при цьому статус активів і накопичені відсотки прозоро відображаються в інтерфейсі.

На старті підтримуються активи BGUSD (конвертований з USDT/USDC) і BGSOL, що пропонують конкурентну прибутковість — 5% річних (APR) і 7% річних (APR) відповідно для різних режимів акаунтів.

Детальні характеристики:

Валюта підписки / конверсії Конвертована валюта Річна прибутковість (APR) Підтримуваний тип акаунта Коефіцієнт забезпечення USDT / USDC BGUSD 5% Classic Account — Multi Asset Mode [Multi Asset Collateral Ratio >>] USDT / USDC BGUSD 5% Unified Account [Unified Account Collateral Ratio >>] SOL BGSOL 6.67% Classic Account — Cross Margin Mode [Multi Asset Collateral Ratio >>] SOL BGSOL 6.67% Unified Account [Unified Account Collateral Ratio >>]

Прозорість залишається ключовим елементом досвіду користування Auto Earn завдяки відображенню доходності (APR) у реальному часі та детальним 90-денним історичним графікам доходів. Ці дані дозволяють трейдерам приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу маржі, зберігаючи повний контроль над потенційним прибутком.

«Auto Earn у повній мірі відображає наше бачення Універсальної біржі — усунення традиційних обмежень у торгівлі та надання безшовних рішень, що максимізують цінність», — сказав Вугар Усі Заде, операційний директор Bitget. «Дозволяючи маржі одночасно забезпечувати позиції та приносити дохід, Auto Earn як єдина функція вирізняє нашу платформу та приносить реальні переваги трейдерам у всьому світі».

Функція доступна одразу в усіх підтримуваних регіонах, повністю інтегрована в існуючу інфраструктуру Bitget і не потребує змін у поточних торгових процесах. Користувачі можуть знайти її через стандартну навігацію платформи, де інформація про дохідність (APR) відображається поруч із традиційними торговими метриками.

Детальніше про Auto Earn можна дізнатися тут.

Про Bitget

Заснована у 2018 році, Bitget є найбільшою у світі Універсальною біржею (UEX). Обслуговуючи понад 120 мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і регіонах, Bitget прагне допомагати трейдерам торгувати розумніше завдяки інноваційній функції копі-трейдингу та іншим торговим рішенням, надаючи водночас доступ у реальному часі до цін BTC, ETH та інших криптовалют.

Bitget Wallet — провідний некостодіальний криптогаманець, що підтримує понад 130 блокчейнів і мільйони токенів. Він надає мультичейн-торгівлю, стейкінг, платежі та прямий доступ до більш ніж 20 000 DApp, поєднуючи в одній платформі розширені свапи та ринкову аналітику.

Bitget активно сприяє масовому впровадженню криптовалют через стратегічні партнерства, наприклад, є офіційним криптопартнером найкращої футбольної ліги світу — LA LIGA на ринках Східної Європи, Південно-Східної Азії та Латинської Америки. У межах глобальної стратегії Bitget також співпрацює з UNICEF, підтримуючи навчання блокчейну для 1,1 мільйона людей до 2027 року. У світі автоспорту Bitget є ексклюзивним криптобіржовим партнером MotoGP™, одного з найзахопливіших чемпіонатів світу.

Попередження про ризики

Ціни цифрових активів схильні до коливань і можуть зазнавати значної волатильності. Інвесторам рекомендується виділяти лише ті кошти, які вони готові втратити. Вартість будь-яких інвестицій може змінюватися, існує ймовірність, що фінансові цілі не будуть досягнуті, а початкові інвестиції не повернуться. Завжди слід звертатися за незалежною фінансовою консультацією та враховувати власний фінансовий досвід і становище. Минулі результати не є надійним показником майбутніх. Bitget не несе відповідальності за можливі збитки. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду.