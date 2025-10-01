SOL на рівні 197$ — інвестори переходять на проекти з високою рентабельністю, такі як XYZVerse

Solana переживає критичний момент, оскільки її ціна тестує важливий рівень. Деякі трейдери замість цього звертають увагу на проекти, що швидко розвиваються, шукаючи більший потенційний прибуток. Один із проектів, XYZVerse, привертає увагу невеликою стартовою ціною та сміливою метою. Зміна потоку грошей вказує на зміну пріоритетів на ринку.

Solana (SOL)

SOL впав на 4,49% цього тижня, повернувшись у діапазон 189−235 доларів. Падіння виглядає незначним на тлі зростання на 3,79% за останній місяць і значного стрибка на 79,21% з жовтня. Короткострокові трейдери охолоджуються, але загальний графік все ще вказує на зростання.

Токен знаходиться поблизу своєї 10-денної SMA на рівні 211,22 доларів і вище 100-денної SMA на рівні 204,45 доларів. RSI на рівні 51,38 сигналізує про рівновагу, а стохастичний індикатор на рівні 30,77 вказує на початок формування тиску перепроданості. MACD залишається трохи вище нуля, що свідчить про те, що покупці не покинули поле.

Якщо імпульс повернеться, бики будуть націлені на 259 доларів. Закриття вище цієї позначки може додати приблизно 23% і відправити SOL до стелі в 305 доларів. Нездатність пробити 259 доларів утримує його між 211 доларами і мінімумом в 167,07 доларів. Падіння нижче 167 доларів знизить поточний рівень приблизно на 21% і відкриє 121,10 доларів. З огляду на стабільне зростання протягом 6 місяців і нейтральні індикатори, шанси на повільне зростання є високими, але діапазон може звузитися, поки обсяг не відновиться.

Прогноз ціни для XYZVerse ($XYZ): чи можливий 30-кратний стрибок?

XYZVerse увійшов на ринок мем-монет в той час, коли токени, керовані спільнотою, продовжують домінувати в спекулятивній торгівлі. Зростання популярності мем-монет, таких як PEPE, Dogwifhat іBonk, доводить, що сильний брендинг, вірусний маркетинг і залучення спільноти можуть привести до значних прибутків.

Більш широкі ринкові настрої також відіграють ключову роль у потенціалі XYZVerse. Оскільки сезон альткойнів ось-ось розпочнеться, мем-монети з меншою капіталізацією викликають все більший інтерес інвесторів. З огляду на те, що XYZVerse все ще перебуває в стадії передпродажу, він може скористатися цією хвилею, якщо забезпечить стратегічні лістинги на біржах і збереже ажіотаж у спільноті після запуску.

Ключові переваги XYZVerse на сучасному ринку:

Сильний брендинг завдяки партнерству зі спортивними організаціями та інфлюенсерами, що розширює його привабливість

завдяки партнерству зі спортивними організаціями та інфлюенсерами, що розширює його привабливість Дефляційна механіка (спалювання 17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію

(спалювання 17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію Розподіл ліквідності (15%) для підтримки стабільності після запуску

(15%) для підтримки стабільності після запуску Стимули для спільноти (10%) для заохочення залучення та утримання

Прогноз ціни для $XYZ

Поточна ціна передпродажу: 0,0055 долара

0,0055 долара Прогнозована ціль після передпродажу: 0,10 долара (за оцінками проекту)

0,10 долара (за оцінками проекту) Потенційний ATH (перші 1−2 тижні після запуску): 0,15 — 0,25 долара (якщо попит різко зросте, а лістинг викличе FOMO)

0,15 — 0,25 долара (якщо попит різко зросте, а лістинг викличе FOMO) Довгостроковий потенціал (6−12 місяців): 0,20 — 0,40 долара (якщо проект забезпечить собі великі партнерства та лістинг)

Реалістичні очікування: чи досягне XYZ 0,10 $?

30-кратне зростання від передпродажу до 0,10 $ є можливим, але залежить від:

Сильних лістингах на біржах — якщо XYZVerse потрапить на основні CEX-платформи, такі як KuCoin,OKX або Binance, його ціна може різко зрости в день запуску.

— якщо XYZVerse потрапить на основні CEX-платформи, такі як KuCoin,OKX або Binance, його ціна може різко зрости в день запуску. Стабільному зростанні спільноти — мем-монети потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує свої партнерства зі спортивними інфлюенсерами, це може спричинити масове залучення в соціальних мережах.

— мем-монети потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує свої партнерства зі спортивними інфлюенсерами, це може спричинити масове залучення в соціальних мережах. Ринкових умовах — якщо біткойн та альткойни залишаються в бичачому тренді, активи, що базуються на спекуляціях, такі як XYZVerse, як правило, виграють.

Чи можливий стрибок на 3000% для $XYZ?

XYZVerse має всі складові для успішного запуску, але його довгостроковий успіх залежить від реалізації. Якщо команда забезпечить потужний маркетинг, високопрофільні лістинги та реальну залученість спільноти, ціль у 0,10+ долара, що становить близько 3000% від поточної ціни, може бути досяжною.

Висновок

Тиск на рівні $197 обмежує SOL, але перший мем-коін для всіх видів спорту XYZVerse, що поєднує спортивне фанатство з енергією мемів, перевагами передпродажу та планами GameFi, націлений на $0,10 і прагне перевершити PEPE, MOG.