Долар подешевшав до світових валют через шатдаун

Американський долар 1 жовтня знизився до тижневого мінімуму щодо основних валют. Причиною стало закриття уряду США через те, що республіканці та демократи не змогли узгодити тимчасове фінансування. Про це пише Reuters.

Фінансування уряду припинилося опівночі за Вашингтоном. Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун повідомив, що палата знову проголосує за законопроєкт, схвалений Конгресом.

Реакція валютних ринків

Індекс долара, який відображає його динаміку проти шести світових валют, знизився на 0,2% до 97,635. Під час торгів він опускався до 97,584 вперше з минулого тижня.

Євро зміцнився на 0,3% до 1,1767 долара, досягнувши максимуму з 24 вересня.

Політичні наслідки

Президент США Дональд Трамп попередив демократів, що закриття уряду дасть його адміністрації можливість зробити «незворотні» кроки, включно із зупиненням програм, важливих для опонентів.

Міністерства праці та торгівлі США заявили, що припинять публікацію даних, включно з ключовим звітом із зайнятості, наміченим на п'ятницю.

Очікування зниження ставки ФРС

Ситуація на ринку праці також додала тиску на долар. Звіт JOLTS показав зростання кількості відкритих вакансій у серпні, але зниження рівня найму, що вказує на уповільнення економіки.

В умовах відсутності офіційної статистики увага інвесторів зміститься на приватні дані, включно зі звітом ADP щодо зайнятості. Ринок закладає 95% ймовірність зниження ставки ФРС на засіданні 29 жовтня.

«Долар відновить падіння сьогодні, якщо політична риторика вкаже на тривалий шатдаун», — заявив глава валютних досліджень у Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. «Більш слабкі дані США можуть посилити тиск на долар», — додав він.

Шатдаун у США

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів уперше за сім років призупинив роботу через нездатність Конгресу затвердити вчасно бюджет для фінансування низки федеральних відомств.