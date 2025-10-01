Курс валют: долар та євро в банках подешевшали

У середу, 1 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара втратив у купівлі 10 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці втратило 7 копійок, а у продажу додало 1 копійку.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,81 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,30, євро — 48,65−48,84 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,08−41,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,35−48,37 грн/євро.

