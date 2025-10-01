Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 111 480 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 жовтня 2025, 8:26
Втрати ворога за 30 вересня: 920 російських окупантів та 249 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1111480 (+920) осіб
- танків — 11223 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23294 (+3) од
- артилерійських систем — 33324 (+13) од
- РСЗВ — 1505 (+0) од
- засоби ППО — 1224 (+0) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65552 (+249)
- крилаті ракети - 3790 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 63274 (+33)
- спеціальна техніка — 3979 (+0)
