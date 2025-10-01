Народний рейтинг: Чому українці за кордоном ризикують залишитися без доступу до рахунків

У серпні українці активно ділилися власними історіями про банки — у розділі «Відгуки» з’явилося 157 нових повідомлень від клієнтів. Серед найгучніших історій — конфлікт клієнта monobank , який зіткнувся з проблемою продовження дії закордонного паспорта за кордоном. У свіжому огляді Народного рейтингу банків «Мінфін» публікує найцікавіші кейси, а також поради, як уникнути подібних ситуацій чи вирішити їх без зайвих проблем.

Кейс monobank

Клієнт monobank зіткнувся з проблемою, яка зачіпає дедалі більше українців, що залишилися за кордоном через війну. За словами користувача під ніком yarvasyl, термін дії його закордонного паспорта сплив у червні 2023 року, але він був продовжений у консульстві до 2028 року.

«Тиждень тому (в додатку) почали з’являтися повідомлення про необхідність оновити дані, це повідомлення можна було пропустити, що я і робив. Але в один прекрасний день його пропустити стало неможливо», — розповідає клієнт.

Звернення до підтримки ситуацію не вирішило. Менеджерка, за словами yarvasyl, не взяла до уваги пред’явлену сторінку в паспорті, заповнену консулом, натомість наполягала, що клієнтові необхідно зробити новий документ.

«Я їй декілька раз відповів що в мене немає можливості зробити новий паспорт із за деяких обставин, на що вона мені любʼязно ще раз запропонувала зробити новий паспорт і написати їм знову», — описує ситуацію автор відгуку.

Клієнт дивується: чому документ із офіційною позначкою консула, чинний до 2028 року, для банку нічого не означає? І що робити іншим українцям за кордоном, у яких схожі обставини?

Що відповів банк

У фінустанові небагатослівно коментують дану ситуацію. Служба підтримки monobank під відгуком клієнта пояснила, що вони керуються вимогами чинного законодавства — зокрема, Постановою КМУ № 1202 від 21.10.2022, яка встановлює спеціальні правила під час воєнного стану для внутрішніх паспортів громадянина України (паспорт книжечка або ID-картка).

«Закордонні паспорти, на жаль, не входять до переліку документів, за якими є затверджені умови дійсності в період воєнного стану на території України. Штампи про продовження строку дії закордонного паспорта не підтверджують його дійсність на території України», — уточнили в банку.

Нічого детальніше не вдалося з’ясувати й через запит «Мінфіну» до monobank. У фінустанові лише зауважили: «Є певні обмеження законодавства саме для банків, тому шукаємо шляхи, як допомогти клієнтові». А вже за декілька днів із банку повідомили, що у клієнта все добре, обмеження зняті.

Що каже закон і юристи

Як пояснює адвокат та керуючий практики супроводу бізнесу GRACERS Анатолій Сівоздрав, формально, продовження строку дії закордонного паспорта в консульстві робить документ чинним.

«Це прямо передбачено Тимчасовим порядком оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон (Постанова № 170). Тобто, з погляду держави та міжнародних органів, паспорт користувача yarvasyl дійсний до 2028 року», — підкреслює юрист.

Проте на практиці банки зв’язані жорсткими правилами фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів, а тому можуть не визнавати паспорти з продовженим терміном.

«Інакше кажучи, вони підходять формально, перекладаючи відповідальність на клієнта. Це не означає, що документ недійсний, — це означає, що банк «підстраховується», — резюмує Анатолій Сівоздрав.

Насправді, за словами юриста, банк не має законних підстав ігнорувати дійсний документ, продовжений консулом. Така практика виглядає дискримінаційною та може розглядатися, як порушення прав клієнта, як споживача фінансових послуг. Але, оскільки внутрішні правила банку затверджені НБУ, на практиці довести протилежне без скарги до регулятора складно.

Щоб вирішити ситуацію, перебуваючи за кордоном, адвокат та керуючий практики супроводу бізнесу GRACERS радить:

Подати письмову скаргу до банку, але не в чаті підтримки, а офіційно — на електронну пошту. Додати копію паспорта та сторінку з відміткою консула, послатися на норми МЗС про чинність документа.

Надіслати скаргу до НБУ (через сайт НБУ чи листом). Регулятор розглядає такі випадки й може зобов’язати банк вирішити дану проблему.

Запитати в консульстві довідку чи лист-підтвердження, що ваш паспорт продовжено належним чином і є дійсним до 2028 року. Це може стати додатковим аргументом.

На майбутнє, маючи продовжені документи, для уникнення проблем краще заздалегідь перевірити, як банк до цього ставиться. Про офіційний лист від консула варто подбати наперед, щоб у разі спору надати його банку. А зіткнувшись із блокуванням — не обмежуватися перепискою з оператором у чаті, а використовувати письмові звернення та механізм скарги до НБУ.