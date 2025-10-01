Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 8:26

НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету, присвячену Силам безпілотних систем ЗСУ

Національний банк України 30 вересня 2025 року ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України». Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк України 30 вересня 2025 року ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України».
Фото: НБУ

Деталі

Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська.

Дизайн монети

Обігова пам’ятна монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головним елементом композиції реверсу монети є емблема Сил безпілотних систем Збройних Сил України — стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил. Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем. Також по колу розміщено написи: СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: НАША ЗБРОЯ — РОЗУМ (унизу).

Обіг та реалізація

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Національний банк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, зображено сталеву ластівку, емблему Сил безпілотних систем Збройних Сил України, на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів — 20 тис. шт.

Придбати ролик із 25 обігових пам’ятних монет «Сили безпілотних систем Збройних Сил України» можна з 02 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
