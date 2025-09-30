Укрпошта знижує вартість доставки до США

Укрпошта знижує тарифи на доставку до США. З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5−2 менше, ніж раніше. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Деталі

«Президент Трамп підвищує тарифи для імпорту в США, а „Укрпошта“ знижує вартість доставки до Америки, щоб підтримати українських експортерів у найгарячіший передсвятковий сезон продажів у США — коли припадає понад 25% річного обсягу», — зауважив він.

Так, з 1 жовтня тарифи на дрібні пакети PRIME стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5−2 менше, ніж раніше.

«Це рішення — не просто реакція на нову торговельну політику США, яка запроваджує мито навіть для товарів до $800. Це — можливість для українського малого бізнесу утримати позиції й навіть наростити обсяги, особливо зважаючи на те, що багато країн (на відміну від України) досі не відновили доставку до США», — наголосив Смілянський.

За його словами, «Укрпошта» разом із партнерами (DHL, Nordi, Lufthansa) побудували логістичний ланцюг:

обробка посилок в Україні — до 24 годин:

доставка до Лондона або Франкфурта — за 34−40 годин;

далі доставка до отримувачів у США.

Смілянський підкреслив, що доставка займає від 7 днів у понад 15 000 відділень по всій території США — від Сан-Франциско до Ніагарського водоспаду.